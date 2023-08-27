夏蘭特射失12碼　曼城險勝錫菲聯執身彩

縱然射失12碼，但艾寧夏蘭特入波將功補過，再加上洛迪卡斯簡迪嘅入波，曼城英超作客以2比1險勝錫菲聯，聯賽3戰全勝。

有基亞利殊、祖利安艾華利斯及貝拿度施華輔助艾寧夏蘭特嘅曼城，即使領隊哥迪奧拿做背部手術休養缺陣領軍，一如所料，對錫菲聯一開波就撳住嚟攻，上半場控球率高達83%。

「藍月亮」19分鐘曾經送個皮球入網，當時禁區外罰球斬入危險地帶，洛迪卡斯簡迪頂畀尼敦阿基射入，不過洛迪卡斯簡迪接應時已經越位，入球無效。到咗37分鐘錫菲聯禁區內犯手球被罰12碼，艾寧夏蘭特主射，錫菲聯門將科逹寧咸已經捉錯路，但射門攞得太盡中柱唔入，曼城上半場未能打開紀錄。

下半場曼城仍然佔盡優勢，錫菲聯血肉長城63分鐘終於頂唔住。基亞利殊左路面對錫菲聯兩名後衞，仍然可以殺落底線傳中，伏兵遠柱嘅艾寧夏蘭特頭槌頂入，入波後嘅夏蘭特終於鬆一口氣。70分鐘夏蘭特入1球，但越位在先入球被判無效。

84分鐘，球賽出現戲劇性發展，被圍攻嘅錫菲聯把握少有嘅進攻機會，積頓保利射入扳平1比1。本以為曼城要失分之際，洛迪卡斯簡迪3分鐘後再度幫「藍月亮」入波領先2比1，最終抹一額汗下全取3分。