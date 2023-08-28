F1麥斯韋斯塔本荷蘭站掄元 9連冠追平維度爾

紅牛車王麥斯韋斯塔本再創生涯里程碑，周日（27日）於F1荷蘭站「主場」出擊，排頭位的他克服天雨影響，最終力壓阿倫素逾3.7秒，個人連續第9個分站封王，追平德國好手維度爾9連冠長勝紀錄。

賽事受天雨影響，開賽第1圈已落起滂沱大雨，多位車手包括佩雷斯、周冠宇及勒卡歷進站換胎，而韋斯塔本初段僅隨着隊友佩雷斯，至第13圈才爬上首位。賽事後段再受大雨侵襲導致賽會出示紅旗，比賽亦因此而暫停。最終韋斯塔本克服水戰種種困難，以2小時24分04秒411奪冠，阿倫素及加斯利分列第二、三名，佩雷斯第四。

今場格蘭披治大賽車吸引了約10萬5千人入場，包括荷蘭皇室也是座上客。賽後25歲的「韋少」坦言在家鄉父老前作賽心情特別激動：「今仗實在太妙不可言了，雖然天氣很差也增加了比賽難度，但當賽前大會奏起國歌的時候，我的心情頓時興奮起來，看到車迷在雨中仍支持着，在這種氣氛下倍令我感動，我為自己的表現感到驕傲。」

目前韋斯塔本以339分高踞車手龍虎榜首位，紅牛隊友佩雷斯以201分僅隨，阿倫素累積168分排名第三。F1下一站賽事將於9月3日於意大利的蒙扎上演。