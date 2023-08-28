楊睿騏擔當「關鍵先生」香港金牛闖NBL季後賽

香港金牛隊驚險闖入NBL季後賽。周日（27日）晚上在武漢舉行的全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽最後一輪賽事，憑楊睿騏第四節個人獨取8分擔當「關鍵先生」，坎普攻入全場最高的44分，終以101比99險勝武漢錕鵬，以常規賽第8名得以躋身季後賽。

今仗對於金牛隊來說是躋身季後賽的生死之戰，賽前在聯賽積分榜排第10的香港金牛，與武漢錕鵬實力旗鼓相當，雙方均錄得8勝13負的成績。金牛隊在7月底主場迎戰對手時，加時僅輸5分。金牛隊本仗派出莫里斯‧坎普（Maurice Kemp）配合畢繼光、陳雨生、余柏林和孫巍出任正選。比賽甫開，金牛憑着出色的防守，令對手頻頻失誤，一度以8：2領先。不過，在主隊力追之下，雙方兩度平手。金牛隊之後換入曾在NBA 征戰6個球季的新援Wayne Selden Jr.，他在第一節上陣僅4分鐘便轟入7分，協助金牛以21：19在第一節暫時領先。第二節初段兩隊戰況膠著，金牛其後手風不順，半場落後對手42：52。

易邊後，主隊大灑三分雨，一度拋離金牛隊16分，領先67：51。金牛隊憑楊睿騏的幾次快攻突破，加上坎普單節的15分進帳，將比數追至73：78完第三節。最後一節賽事，武漢雖然憑蘇豪的三分球將比數拉開至81：73，但金牛隊拼勁十足，坎普取得7分，加上孫巍的入球，打了一段9：3的攻勢，反超前主隊82：81。之後比賽戰況十分激烈，雙方多次交換領先位置，直至比賽最後44秒，香港金牛仍以98：99落後主隊1分，余柏林的入球令金牛反超前100：99，在最後4秒再射入罰球，金牛最終以101：99贏得賽事以及季後賽資格。

NBL季後賽共有8支參賽隊伍，第一輪賽事賽制為3場2勝，香港金牛將會挑戰聯賽榜「1哥」安徽文一。