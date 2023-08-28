利物浦超熱血反勝　高普：生涯代表作！

周一(28日)凌晨英超上演戲劇性大戰，利物浦作客喺落後1球兼踢少個劣勢下，憑後備上陣嘅達雲紐尼斯做救世主，最終喺補時「絕殺」反勝2比1，領隊高普賽後眉飛色舞，直指今仗係佢執教生涯代表作，難度更勝2019年歐聯反勝巴塞隆拿嘅經典。

兩隊今場早段互有攻守，不過利物浦25分鐘一次犯錯就出事，阿歷山大阿諾特接應穆罕默德沙拿回傳「漏油」，被安東尼哥頓單刀射入；3分鐘後「紅軍」再陷絕境，華基爾雲迪積克連人帶波踢跌單刀嘅阿歷山大伊沙克，被球證直接出示紅牌。

踢多個嘅紐卡素之後有唔少攻門，但門楣同門柱各救利物浦1命，頂得住嘅「紅軍」77分鐘換入達雲紐尼斯，呢位烏拉圭射手落場4分鐘即入靚波追平，去到補時3分鐘再接應穆罕默德沙拿直線，窄位抽射建功，帶領利物浦奇迹反勝。

高普賽後興奮表示：「喺我執教嘅1,000場比賽，從來冇經歷過咁樣嘅事，10人應戰下喺呢種氣氛面對呢個對手，我好肯定之後唔會再出現(反勝)，所以呢一刻係超級特別。今場比起當年反勝巴塞隆拿(首回合輸0比3)更加困難，半場我同球員講(如果反勝)，呢場會係你將來同兒孫講嘅賽事，我10日後就會見我個孫，我會同佢講！」

根據Opta數據，今場係利物浦喺英超史上第42次90分鐘之後絕殺贏波，係所有英超球隊當中最多嗰隊，再次證明「紅軍」打不死嘅精神。利物浦開季3戰2勝1和，下輪將會主場迎戰阿士東維拉。