16歲天才創造2球　巴塞史詩式反勝

周日(27日)晚西甲，巴塞隆拿超新星耶馬成為主角，呢位16歲天才前鋒創造2球，包括貢獻1次助攻及射門中柱造就羅拔利雲度夫斯基「執雞」射入空門，協助呢支上季聯賽冠軍作客以4比3反勝維拉利爾。耶馬今仗交出「球王級」數據，巴塞再次延生一位「新美斯」。

耶馬上季季尾首次為巴塞隆拿一隊披甲，以15歲零9個月16日成為球隊史上最年輕上陣球員，呢位西班牙U19小國腳今季備受教練沙維重用，3場聯賽都有份上陣，近2場更加擔任正選。

今場開賽12分鐘，耶馬就交出一記恰到好處嘅傳中波，由加維頂入，僅過3分鐘，法蘭基迪莊射成2比0。當全世界以為巴塞可以輕鬆贏波時，卻出現大逆轉，維拉利爾憑祖安科夫、阿歷山大索洛夫各建一功，上半場扳平2比2。

換邊後5分鐘，阿歷斯巴爾拿射入為維拉利爾反超前3比2，其後沙維作出「神換」，費倫托利斯後備上陣5分鐘就入波扳平3比3。戰至71分鐘，耶馬再有佳作，佢使出美斯絕技，由右路盤球入中路起腳，中柱彈出，羅拔利雲度夫斯基把握機會補射入空門，巴塞成功反敗為勝。

雖然耶馬冇波入，但表現非常活躍，踢咗77分鐘有60次觸球，傳球成功率達90%，3次嘗試扭過對手都成功，創造4次入波機會，並打破隊友安素法迪紀錄，成為踏入21世紀以來，西甲最年輕取得助攻嘅球員。

盛傳巴塞隆拿有意出售安素法迪，耶馬將來好大機會接過10號球衣，成為下一位美斯。