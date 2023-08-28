普巴復出變「黑腳」　祖雲達斯失分

保羅普巴(右)今仗後備上陣。(Getty Images)

周一(28日)凌晨意甲，法國球星保羅普巴復出，但變成「黑腳」，佢效力嘅祖雲達斯主場出擊，只能逼和博洛尼亞1比1，今季第2場聯賽就失分。賽後普巴承認自己表現一般，但有信心狀態會愈來愈好，幫助球隊創出佳績。

祖雲達斯上仗作客大勝烏甸尼斯3比0，反而今仗返到主場踢唔出水準，上半場24分鐘被博洛尼亞中場路易斯費格遜射入大門。換邊後初段，祖記前鋒杜辛華荷域曾經射入網，但球證睇完VAR之後，指祖記中場拉比奧特處於越位位置，遮擋門將視線，判入波無效。

踢到66分鐘，保羅普巴後備上陣，今季首次亮相，結果戰至80分鐘，森姆爾伊寧左路傳中，由杜辛華荷域頂入為祖雲達斯扳平1比1。

賽後保羅普巴喺社交網話：「我哋原本希望今季第1場主場有更好表現，依家惟有專注下場，我好開心可以歸隊。」呢位30歲中場上季由曼聯重返祖雲達斯，但因為傷患問題，各項賽事僅上陣10次，未知今季能否打破呢個「上陣紀錄」呢？

另外，上季意甲冠軍拿玻里憑域陀奧森漢射入12碼，加上迪羅倫素入波，主場以2比0擊敗薩斯索羅，開季2戰2勝，域陀奧森漢已有3球進帳。