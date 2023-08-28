港超聯　東方簽西班牙前鋒＋本地後衞

港超聯球隊東方周一（28日），一口氣在Facebook專頁宣布簽入兩名新球員，包括西班牙籍前鋒巴科爾（Noah）及本地後衞郭崇毅（Enson）。球隊表示前者將頂替早前由理文外借，但目前正在養傷的中鋒洛迪古斯，盼能解決鋒線上的燃眉之急。

現年30歲的巴科爾於西班牙聯賽球隊曼尼沙開始足球生涯，2017年曾隨安道爾球隊聖祖利亞出戰「歐霸盃」外圍賽。Noah是日早上正式取得工作證，球隊已為他辨妥所有註冊手續，預料周六（2日）對傑志的港超聯賽事可以候命。

至於現年23歲的本地年青球員郭崇毅，則司職右後衞，2022年獲塞爾維亞聯賽球隊FK Timok Zaječar簽約展開其職業生涯，他在上季和今季季初已隨東方跟操維持狀態，相信可進一步加強球隊陣容深度。

【巴科爾檔案】

英文名：Noah Baffoe

出生日期：1993 年 5 月21 日（30歲）

身高：1米78

位置：前鋒

【郭崇毅檔案】

英文名：Kwok Enson Shung Ngai

出生日期：1999 年 11 月11 日（23歲）

身高：1米73

位置：後衞