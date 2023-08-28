馬德里打吡！馬體會格食格上盤抵玩

今輪西甲壓軸戰上演「馬德里打吡」，由華歷簡奴主場對馬德里體育會。華歷簡奴雖然開咧2連勝，但對手實力一般，今場面對同市勁敵先見真章，馬體會一向食住華歷簡奴，近8次交手獲7勝1和壓倒性成績，小讓平半上盤抵玩。（Now 632周二凌晨3時30分直播）

華歷簡奴前季重回西甲後，連續兩季都喺中游衝過終點，球隊實力於同市球隊當中，只係同基達菲差唔多，同兩大班霸皇家馬德里及今仗對手馬德里體育會有一段距離。

華歷簡奴雖然今季開咧表現有驚喜，取得開季2連勝，聽落好似好勁，不過睇真啲，佢哋擊敗嘅對手只係前季升班嘅艾美利亞，同今季升班嘅CF格蘭納達，不宜過份睇好。

另邊廂，馬德里體育會近況積極，周中喺冇正式賽事下，自己約戰低組別球隊紐文西亞拍跳，希望球員盡快上力。馬體會除咗防守硬淨之外，上季聯賽入波數字已經同巴塞隆拿一樣，只比皇馬少，大家唔好再覺得佢哋只係識打防反，對住弱旅馬體會有足夠能力完全控制戰局，加上佢哋對住華歷簡奴特別醒神，近8次交手獲7勝1和，今場絕對有力反客為主。

更多賠率：

直播表

周二0:30am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 烏甸尼斯

639

周二1:30am 西甲 基達菲 Vs 艾拉維斯

632

周二2:45am 意甲 卡利亞里 Vs 國際米蘭

639

周二3:30am 西甲 華歷簡奴 Vs 馬德里體育會

632