張家朗蟬聯體記協最佳男運動員　黃金寶登名人堂

「GERMAGIC香港體育記者協會最佳運動員選舉2022」周一（28日）於香港賽馬會沙田會所舉行，「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓成功蟬聯香港最佳男運動員及香港最佳女運動員，至於一代「亞洲車神」黃金寶則登上體壇名人堂。

張家朗8月初於世界大學生運動會勇奪花劍個人及團體賽兩面金牌，另外7月在世錦賽與蔡俊彥、楊子加及梁千雨合作奪銅，創下港隊該賽事最佳成績，以60票當選「GERMAGIC最佳男運動員」，他表示：「每一個獎都是額外獎勵，對我來說是一個肯定。」

「家朗」又稱，港隊團體賽佳績令他大受鼓舞，亞運會努力爭取獎牌：「奧運之後說過團體賽都想有成績，好開心我們可以做得到，希望亞運繼續努力。事實上，世錦賽由3隊亞洲隊贏獎牌（中國、日本、香港），是我我打劍以來從未試過，證明亞洲水平愈來愈高，日本、中國、南韓都好強，亞運想試下再挑戰他們。」

東京奧運奪得金牌之後，張家朗一直被視為港隊金牌希望，但他未有視為壓力：「奧運贏金牌令我達成夢想，之後的比賽反而感覺更輕鬆和開心，不覺得有很大壓力。亞運之後會全力為港隊爭取奧運資格，下屆奧運看看可否再一次贏金牌。」亞運男子個人花劍賽將於9月24日舉行，團體賽則在27日展開。

至於游泳女將何詩蓓以40票獲選為香港最佳女運動員，但她現時在外海訓練，未有出席頒獎禮。今年何詩蓓在世錦賽奪得100米自由泳銀牌，成為首位在世錦賽奪牌的香港泳手，她感謝香港體育記者報道她的比賽新聞，令更多人獲得香港運動員的資訊：「未來的比賽我會繼續努力，希望可以帶給大家更多好消息。」

另外，曾於亞運贏得3面金牌的前香港單車代表黃金寶登上體壇名人堂，他透露將以另一身份參與杭州亞運：「作為奧委會運動委員會代表，亞運會有幾天去當地幫忙，之後會回港擔任賽事評述員。」