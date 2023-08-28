港隊男籃失亞運資格　霍啟剛：時間緊逼盡力爭取

香港男子籃球隊因今屆亞運突然改制取消外圍賽，很大機會錯過亞運，港協暨奧委會副會長兼亞運港隊團長霍啟剛出席香港體育記者協會最佳運動員選舉時，重申港協正與亞奧理事會交涉，但未獲回覆：「主動權在他們（亞奧理事會）身上，但我作為團長當然想港隊有得去，因為香港市民都好鍾意和關注籃球。時間好緊逼，希望可以為港隊爭取參賽資格。」

杭州亞運原定男子籃球共有16個名額，若多於16隊報名，將由亞洲前12名隊伍直入正賽，其餘球隊須參加外圍賽。香港籃球隊原定出戰外圍賽，爭取打入正賽16強，惟最新賽程只顯示正賽資訊，官網亦刪除有關解釋賽制的部分，至於參賽名單亦未見港隊蹤跡，意味港隊大有機會失去參賽資格。

港協暨奧委會副會長霍啟剛對於相關決定表示遺憾：「我們已嚴正與亞奧理事會交涉，有望了解今次決定的因由。據我了解，這是亞洲籃球協會與亞奧理事會作出決定，香港作為第17隊失去參賽資格。這和比賽手冊上的比賽準則有出入，我們需要問清楚為何他們有這個決定時，為何沒有通知NOC（奧林匹克委員會），希望對方會有正面的回覆。」他指，港協透過已書面去信了解情況，但至今未獲回覆。