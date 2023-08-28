拿達路着火！國米半W碌爆「卡」

意甲焦點之戰，爭標熱門之一嘅國際米蘭將會作客卡利亞里，雖然國米今季失去兩位名牌前鋒盧卡古、迪斯高，幸好拿達路馬天尼斯大勇，呢位阿根廷國腳上仗開咧立即梅開二度，腳風極順，預料卡利亞里難以招架，加上兩隊近7次交鋒，國米5次上半場領先，可直取半場客勝。（Now 639周二凌晨2時45分直播）

國際米蘭今季人腳變動唔大，最主要係門將奧拿拿轉投曼聯，但會方已簽入拜仁慕尼黑鋼門恩尼森馬把守最後一關，呢位34歲瑞士國腳雖然「出擊力」唔及奧拿拿，但勝在四平八穩，水準靠得住。

至於鋒線上放走「敗家仔」盧卡古反而係好事，加上新加盟前鋒馬古斯杜林、阿拿奧杜域亦具備一定級數，後者上仗更加貢獻1次助攻，助國米以2比0擊敗蒙沙。最關鍵係拿達路馬天尼斯留隊，佢上季意甲入21球，僅次於拿玻里前鋒域陀奧森漢，今季保持勇態，上仗開賽8分鐘就入波，表現非常搶韁，相信今仗上半場有力射破卡利亞里大門。

另邊廂，新升班球隊卡利亞里上季意乙僅排第5位，透過附加賽幾經辛苦重返意甲，由於球會財力有限，難以擴軍提升實力，以意乙人腳踢意甲，肯定難有作為，上仗能夠守和拖連奴0比0，已經算超額完成，今仗面對勁旅國際米蘭，後防應該頂唔到上半場。

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