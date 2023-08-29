香港東方鬥南華PPV直播　邦邦改善入局　嘉顯加強心態

銀牌籃球賽今日（29日）晚上8時40分於修頓場館上演負方決賽，上場大灑三分雨力挫永倫的香港東方今場將重遇南華，爭取打入總決賽對滿貫。兩軍3周前對決，南華以2分險勝，今次再度碰頭，東方能否改變命運，值得留意。（on.cc東網周二晚上8時40分安排按次收費直播）

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香港東方上場轟15記三分球，以97：68大勝永倫，力保銀牌出線席位。該戰東方5人得分上雙，中鋒麥洛連貢獻20分11籃板，基拔16分9籃板6助攻，射手蘇利文和朱梓鎔表現高效，上陣少於20分鐘，各得12分及11分，控衞陳兆榮亦轟4記三分得12分。

至於衞冕南華上場則以16分不敵滿貫，跌落負方。葉耀邦表示，下場對東方必須改善慢熱問題：「上場最大問題是入局太慢，其實這幾場都是這個老問題，開局都好慢熱，令球隊早早落後，變相令赢球難度增加，加上該戰主力得分的外圍都『熄火』，所以輸了。」葉耀邦今季上陣時間增加，對滿貫一戰轟入全場最高22分，另加7籃板，他期待有更佳演出，為球隊帶來勝利：「希望今年可以保持穩定發揮，今年是我第一次擔任球隊主力角色，我會繼續努力提升外投及罰球命中率。」

兩軍3周前於勝方四強相遇，南華憑上季MVP朱亮勇冠全場奪26分，加上雙控衞羅意庭及曾湛元合力炮製12次助攻兼錄23分，以及葉耀邦挺身而出全面表現，得以2分反勝東方。香港東方射手梁嘉顯表示：「我覺得是心態問題，我們的爭勝心不及對手，但今次我們真的好想、好想贏。上次輸球之後，我們重新再作好多部署，陣容身高亦一定有優勢，希望有不同的結果。」

今日銀牌籃球賽賽程(8月29日)

晚上7時 女子高級組 偉邦對七喜

晚上8時40分 男子高級組 香港東方 對 南華

地點：灣仔修頓場館

門票：正價90元，長者及學生優惠票 60元 （每人限買4張）