曼城再斥巨資搶人才　紐尼斯罷操逼狼隊放行

英超開咧3戰全勝嘅曼城，為進一步鞏固霸業繼續狂掟銀彈，據報「藍月亮」正全力斟介狼隊中場馬菲奧斯紐尼斯，開價5,100萬鎊(約5億港元)被拒絕後，呢位葡萄牙國腳竟然拒絕操練，逼狼隊答應放人。消息指狼隊將會對馬菲奧斯紐尼斯罰款處分，並企硬要收6,000萬鎊(約5.93億港元)先會考慮。

由於奇雲迪布尼受傷長抖，曼城正物色中場代替，25歲嘅馬菲奧斯紐尼斯上季成功扭波係英超中場第6位、地面對抗成功係英超中場第10位。轉會權威Fabrizio Romano報道，曼城同馬菲奧斯紐尼斯已達成個人協議，但曼城5,100萬鎊開價就被即時拒絕。

缺陣狼隊上場聯賽嘅馬菲奧斯紐尼斯，據報已向球會表達離隊意願，而且拒絕再跟狼隊操練，力圖喺9月1日轉會窗關閉前逼球會放人。英國《每日電訊報》消息指狼隊非常不滿，將會面臨紀律聆訊同罰款，如果轉會窗結束後仍然留隊，再逐步安排佢復出。

狼隊上年以破球會紀錄嘅3,800萬鎊(約3.76億港元)收購馬菲奧斯紐尼斯，而且合約去到2027年，消息話狼隊會企硬要求至少6,000萬鎊轉會費。曼城今個夏天已簽入高華錫、加華度爾同謝利美杜古，買埋馬菲奧斯紐尼斯嘅話，夏天買人開支會突破2億鎊(約19.79億港元)大關。