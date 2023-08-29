紐卡素隊長捲街頭毆鬥　影片曝光警方調查

連續2場英超輸波嘅紐卡素，球隊隊長拿修斯日前再捲入街頭毆鬥事件，佢上周日(20日)去夜店消遣後同人發生爭執，並喺街上同6至8人發生打鬥，拳來腳往兼且爆樽，有人甚至威脅會開槍，警方當時已介入調查。暴力影片近日曝光，紐卡素表示會內部處理。

事件發生喺上周日，紐卡素0比1輸畀曼城後，球員獲准放假2日，拿修斯同細佬以及1名朋友去夜店玩，離開嗰陣拿修斯細佬疑似被人「開肘」打中，紐卡素隊長即刻出頭將對方推開，迅即有6至8人加入戰團，一班人拳來腳往，有人用伏特加酒樽飛掟拿修斯但打唔中，目擊者指拿修斯細佬頭部被打到流血，同行朋友更被踢頭而暈倒，期間有人威嚇：「我會開槍射你！」

英國《每日郵報》公開事發片段，拿修斯喺打鬥入面係出於自衞，佢曾經按住一人叫對方冷靜，但被另一人從後偷襲擊中頭部，拿修斯再出拳還擊。據報喺警方到場前，對方所有人已經逃走，拿修斯個朋友曾昏迷15分鐘被救護車送院。

29歲嘅拿修斯喺2014年加盟紐卡素，今季頭3場聯賽都做後備但未獲派上陣，打鬥影片曝光後《每日郵報》曾經聯絡紐卡素，球會表示會進行內部處理。