中國男籃不敵南蘇丹錄兩連敗　出線機會渺茫

中國男籃周一（28日）出戰世盃B組次輪賽事，入籍兵李凱爾雖個人獨取22分，但球隊仍以69比89不敵南蘇丹。中國隊遭遇兩連敗後，暫時排小組包尾，下仗必須大勝波多黎各，才有機會出線。

兩隊第一場分組賽同樣落敗而回，為爭出線今仗可謂十分關鍵，剛慘敗塞爾維亞42分的中國隊，繼續由入籍兵李凱爾、趙睿、張鎮麟、周鵬、周琦擔正，不過面對初戰世盃的南蘇丹隊卻未佔太大甜頭，即使上仗得0分的李凱爾表現回勇，攻入全場最高22分，但對方整場外線手感持續燙熱，全隊5人得分上雙，三分球30投15中下，最終大勝中國隊20分，兼取得世盃隊史首勝。

經歷兩仗大敗後，一眾內地網民皆對中國男籃表現十分不滿，紛紛在社交網站留言道：「現在已經連非洲球隊都打不過了，而且南蘇丹是世界上最混亂的國家。」、「靈魂提問：現在的男籃和國足有區別嗎？」、「給我滾吧，回家吧，教練滾。不能打就別打，南蘇丹都進步成這樣了，你們整天就豪車嫩模。」 ​至於主力李凱爾賽後亦顯得十分失望：「今仗賽果並不理想，真的希望中國隊能夠獲勝，大家必須知道如何打好40分鐘，而不能只單靠我的個人能力，我們下仗會努力改善。」

中國男籃目前0勝2負在B組墊底，塞爾維亞、波多黎各戰績同為1勝0負，而南蘇丹則錄得1勝1負。假如實力超班的塞爾維亞之後兩戰全勝，中國隊在最後一仗必須大炒波多黎各，才有機會憑得失球差驚險出線。