禾琪復出美網旗開得勝　施華德派蛋晉級

美國網球公開賽已揭開戰幔，其中闊別網壇3年復出的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪，周二（29日）在美網女單首圈，直落兩盤輕取現年19歲，首次出戰大滿貫正賽的俄羅斯小將普素蘿娃（Tatiana Prozorova），下圈會硬撼捷克名將姬維杜娃，而「一姐」施華德在首盤向對手「派蛋」後，同樣直落兩盤勝出。。

育有兩名孩子的禾絲妮雅琪，在2020年澳網後宣布結束職業生涯，直到今年6月，這位前「一姐」宣布復出，此前已出戰蒙特利爾及辛辛那堤大師賽。她周二正式重返美網賽場，與普素蘿娃正面交鋒，仍能憑豐富經驗擊敗對手，全場未受太大考驗，雖然兩次被對方打破發球局，但禾絲妮雅琪6次成功破發，加上大意失誤僅得21次，較普素蘿娃少20次，最終「丹麥甜心」無驚無險下連贏兩盤6比3和6比2，晉級第2圈對另1位名將姬維杜娃。

曾奪得30項單打錦標的「丹麥甜心」坦言，自己從2019年後就未曾出戰美網，因此開賽前感到少許擔心，慶幸首圈順利過關，預期下一圈面對姬維杜娃勢必遇上1場硬仗：「以往跟姬維杜娃交手很多次，大家對彼此皆十分熟悉，因此我很清楚下場絕不容易應付，希望自己仍有能力跟一眾頂尖球手較量。」

至於現任「一姐」施華德，同日與世界排名86位的瑞典球手彼德臣（Rebecca Peterson）交鋒，同樣輕鬆過關，她首盤便向對手「派蛋」，以6比0先下一城，到第2盤形勢依然未有太大改變，施華德再贏1盤6比1順利過關。

施華德勝出今場後，在其衞冕旅途行出一步，她對能在首圈有理想發揮感高興：「我十分希望在首場賽事就能有好表現，因此在過去1星期努力訓練，保持專注，很高興自己今場能夠發揮水準。」