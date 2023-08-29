波膽新改動！！！9月12日推出

足智彩宣布，將於9月12日以全新名稱重新推出4個波膽投注選項，以加深球迷對可選擇注項的理解。

4個波膽注項的新名稱分別為：

「主其他（客無入球）」、「主其他（客有入球）」、「客其他（主無入球）」及「客其他（主有入球）」。

1.「主其他」將分拆成「主其他(客無入球)」、「主其他(客有入球)」

主其他(客無入球)：包括主隊入6球或以上而客隊無入球的所有比數，例如6:0、7:0等

主其他(客有入球)：包括4:3、5:3、5:4及主隊入6球或以上而客隊有入球的所有比數，例如6:1、8:2等

2.「客其他」將分拆成「客其他(主無入球)」、「客其他(主有入球)」

客其他(主無入球)：包括客隊入6球或以上而主隊無入球的所有比數，例如0:6、0:7等

客其他(主有入球)：包括3:4、3:5、4:5及客隊入6球或以上而主隊有入球的所有比數，例如1:6、2:8等

波膽注項的新名稱將更貼切反映注項的定義，而為了確保球迷對波膽注項有充分了解，馬會將在場外投注處及透過其他渠道提供相關資訊。波膽玩法重新推出後，各數碼平台亦將展示多款通知，詳細介紹波膽注項的改變。