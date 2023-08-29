倫敦打吡！熱刺乘勇劫富搶W

英聯盃第2圈上演「倫敦打吡」，富咸主場迎戰熱刺，雖然雙方都係同市球隊，但實力有一段距離，況且富咸對上一次主場出擊，慘吞賓福特3蛋，演出令人失望。相反熱刺由新帥普斯迪高路執教之下，日漸上力並取得二連勝，包括擊敗曼聯，加上兩隊近9次對賽，熱刺獲得8勝1和，明顯剋住富咸，客勝值得追捧。（周三凌晨2時45分開賽）

富咸上季成績不俗，但今季受到主力射手阿歷山大米祖域離隊影響，攻力明顯下降，開季首仗僅險勝護級分子愛華頓1比0，其後面對稍具實力嘅賓福特，即使有佔主場之利亦輸0比3，雖然上仗爆冷逼和阿仙奴，但主因係對手犯錯，不宜高估。

另邊廂，熱刺首席射手哈利卡尼雖然轉投拜仁慕尼黑，但勝在整體人腳質素佳，鋒線上嘅孫興民、古路施夫斯基都係獨當一面嘅進攻猛將，而新加盟中場占士麥迪臣亦發揮重要作用，佢喺首輪英超對賓福特，貢獻兩次助攻，上仗對般尼茅夫更射入1球，所以熱刺即使失去哈利卡尼，但仍然保持不俗攻力。加上熱刺近7次作客富咸，都贏波而回，相信今仗可以再次反客為主，於法定時間90分鐘內擊敗對手。

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