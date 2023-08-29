V.League聯賽拚出女排火花　Victories復仇捧盃

第二屆V.Cares青年排球訓練計劃V.LEAGUE聯賽周日假亞博煞科，決賽由Victories力拼衛冕冠軍球隊Dreamers，合演上屆決賽翻版，但卻有不一樣的結局。Victories於決勝局瀕臨失利邊沿下，勇救4個決勝分力挽狂瀾，最終險勝「刁時」，以局數2比1高奏凱歌。

決賽甫開始 Dreamers 稍為較快入局，憑着較佳的發球及戰術運用成功控制節奏先取下首局，其後 Victories 馬上回敬一波8比2攻勢，亦將比數拉開追平局數1比1，決勝局戰情激烈，Dreamers 一度領先 14比10與勝利只差一步 ，但 Victories 隊長陳嘉兒挺身而出一口氣帶領球隊追平，並於 Deuce 連取得分，最終Victories戲劇性反勝對手16比14，復仇成功。三局的比分為15比25、25比14及16比14。

V.Cares青年排球訓練計劃由三菱電機(香港)有限公司贊助, Splash ForwardHong Kong Ltd 策劃及香港青年協會協辦， 以鼓勵任何對排球運動充滿熱誠的青年不會受限於其背景， 踏出成為青年球員的第一步。參加者除接受訓練及參與迎新營活動外，更透過義工服務及個人成長工作坊等活動，讓她們在個人成長，發掘自我潛能方面獲得指導及啟發，更學習身體力行回饋社區。