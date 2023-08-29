紅藍大戰2.0　香港東方戰勝南華　闖總決賽

周二（29日）銀牌籃球賽尾場上演「紅藍大戰2.0」，香港東方領先最多31分下，終以80：59力挫衞冕之師南華，將與滿貫於9月12日爭奪冠軍寶座。

香港東方3周前以73：75不敵南華跌落負方，其後接連大勝漢友和永倫，打入負方決賽，重遇上場以70：86不敵滿貫的南華。

今場香港東方正選派出陳兆榮、朱梓鎔、基拔、胡卓斌及麥洛連，2米08「巨人」中鋒卜聿揚不在陣中。南華則以羅意庭、曾湛元、余理洋、葉耀邦及朱亮迎戰，南華迅速入局，余理洋連入兩記三分球，率領球隊打出7：2攻勢領先。東方其後由陳兆榮炮製8分，他先命中兩記中距離，再分別助攻麥洛連和基拔得分，助球隊反超5分，東方穩住陣腳，首節領先21：16。

兩軍上次交手比分緊咬，今仗香港東方改善慢熱問題，第2節發力搶分。此節南華得分主力朱亮被東方隊長徐遠成嚴密看管，前6分鐘未有得分，東方則憑麥洛連、基拔等人強攻內線，拉開9分差距。其後兩軍因滿隊犯多次踏上罰球線，南華罰球命中率不佳，加上進攻停滯不前，半場落後26：45。

換邊後，香港東方防守端未有放慢手腳，南華苦無對策，體力急降下收起葉耀邦和余理洋。東方繼續大打快攻，優勢愈來愈明顯，基拔單節8分，助東方拉開至63：38。南華最後一節剩7分鐘收起朱亮，林民淇和蘇柏軒各得6分及7分，力挽狂瀾仍未能改變戰局，終以59：80告負，衞冕失敗。

香港東方把握身高優勢，抓下50個籃板球，比南華多達18個，成為勝負分野。基拔得全場最高24分，另加8籃板4助攻，「雙雙機器」麥洛連21分22籃板。南華方面，葉耀邦取得全隊最高17分，另外朱亮14分7籃板。