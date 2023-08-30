夏蘭特當選英格蘭球員先生　追平雲佬紀錄

英格蘭職業足球運動員協會(PFA)舉行2022/23年球季頒獎禮，曼城前鋒艾寧夏蘭特獲得最高殊榮嘅「英格蘭球員先生」，成為自2001/02年球季曼聯射手雲尼斯達萊之後，近21年以來首位第一季踢英超就獲得此殊榮嘅外援球員。與此同時，PFA最佳11人陣容之中，曼城佔5席成為大贏家，反觀「雙紅」曼聯同利物浦1人都冇。

艾寧夏蘭特上年夏天由多蒙特轉投曼城，迅速融入球隊，呢位23歲挪威國腳上季為「藍月亮」各項賽事上陣53場入52球及9次助攻，成為球隊奪得英超、英足盃及歐聯冠軍嘅大功臣，佢之前已經當選上季英格蘭足球先生及英超最佳球員，今次再下一城獲得由球員選出嘅「英格蘭球員先生」。

艾寧夏蘭特獲獎之後話：「好榮幸得到呢個獎，能夠獲得競爭對手們嘅認同，感覺實在太美妙，好多謝各位投票畀我嘅人。」夏蘭特上季以36球打破舒利亞及高爾保持嘅紀錄，成為英超史上單季最多入波嘅神射手，對於有冇諗過要超越舒利亞(260球)，成為英超歷史射手王，佢話冇諗得咁遠，只想享受現在。

另外，上季英超亞軍阿仙奴翼鋒布卡約沙卡獲得PFA最佳年輕球員，阿士東維拉女足瑞秋戴莉當選「英格蘭球員小姐」，車路士女足蘿倫占士獲得最佳女子年輕球員。

至於PFA最佳11人陣容，曼城佔5席，包括艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、史東斯、魯賓戴亞斯。至於阿仙奴有布卡約沙卡、馬田奧迪加特、威廉沙列巴、門將蘭斯達爾，其餘2人分別為紐卡素右閘捷比亞，以及已經由熱刺轉投拜仁慕尼黑嘅哈利卡尼。