C朗創造4球　 一舉動盡顯無私情神

周三(30日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，艾納斯主場以4比0大勝，C朗大勇創造4球，包括射入2球12碼、1次助攻，以及頭槌攻門中柱彈出，就造隊友「執雞」入波。呢位38歲葡萄牙國腳原本有機會上演帽子戲法，但佢選擇「讓射」第3球12球，希望同隊友分享入波滋味，盡顯無私情神。

C朗上仗入3球及1次助攻，今仗保持勇態，開賽13分鐘就主射12碼打開紀錄，僅過5分鐘，C朗頭槌頂入，但被判犯規在先，入球無效。不過，呢位神鋒入波機會陸續有來，38分鐘佢博到12碼，自己操刀主射入網。轉個頭C朗傳畀沙迪奧文尼射成3比0，亦係佢連續2場助攻文尼入波。

戰至62分鐘，艾納斯另一位葡萄牙國腳奧達維奧艾美臣博到12碼，C朗放棄上演帽子戲法機會，選擇讓畀隊友加列比主射，點知呢位沙特國腳宴客，浪費C朗一番心意。

踢到80分鐘，C朗仲有1次「戴帽」好機會，可惜頭槌攻門中柱彈出，幸好就造隊友艾加林補射入網成4比0。C朗以往一直被指獨食，團隊精神唔及宿敵美斯，但佢近2仗都有助攻，今仗更加「讓射」12球，似乎想為自己「洗底」。艾納斯各項賽事3連勝，合共轟入13球，火力非常強大。