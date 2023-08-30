中國籃球名將易建聯退役　告別21年職業生涯

曾在NBA打滾多年的中國籃球名將易建聯，周二（29日）深夜突然在微博發文宣布結束其21年職業生涯，而這亦意味着當年在2008年北京奧運會，被稱為「黃金一代」的12名中國男籃隊員已全部退役。

今年將滿36歲的易建聯，15歲於廣東隊展開職業生涯，帶領球隊7奪總冠軍，更成為CBA歷史上最年輕的常規賽MVP。這名身高達2米13的前鋒，在2017年轉戰NBA，並在第一輪第6順位被公鹿選中，但僅打滾了5個賽季，期間曾效力公鹿、籃網、巫師、獨行俠及湖人多支球隊，在整個NBA生涯，易建聯一共參與272場例行賽，場均得到7.9分、4.9籃板，投籃命中率為40.4%。2012年他決定重返CBA，並再度效力廣東隊至今，球隊表示將擇日為這名球星舉辦告別儀式。

易建聯在微博上寫道：「大家好！我是易建聯。時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。」同時除了最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂，以及每一位教練、隊友、對手、贊助商、合作夥伴和經紀團隊外，他又不忘感謝中國男籃及廣東隊：「每當我身披國家隊戰袍為國出戰時，都能感受到強大祖國給我帶來的自豪感。也特別感謝廣東男籃多年的培養與支持，讓我有機會代表家鄉獲得如此多的榮譽，為我提供了走向更大舞台的機會。」