開季長坐冷板　莫迪歷或改變主意去沙特

皇馬中場大將莫迪歷今季被教練安察洛堤投閒置散，3場西甲都屈居後備，平均每場僅上陣19分鐘，明顯已唔屬於球隊計劃之內，「肥安」更暗示如果有人改變主意，去沙特阿拉伯搵食，佢並唔會阻止。呢位即將38歲克羅地亞老將隨時可能會接受吉達艾阿里邀請，同羅拔圖法明奴拍住上。

莫迪歷效力皇馬11年，捧過3次西甲及5次歐聯等多項錦標，前隊友賓施馬今夏轉投伊蒂哈德，已傳出莫迪歷都考慮加盟吉達艾阿里，佢最終選擇續約1年。不過，皇馬主帥安察洛堤今季銳意將球隊年輕化，3位「00後新星」祖迪比寧咸、卡馬雲加、曹亞文尼及25歲嘅費達歷高華維迪，成為中場新骨幹，莫迪歷今季3場聯賽都只能後備上陣。

安察洛堤被傳媒問到點解冷落莫迪歷，佢話：「好多人認為莫迪歷擔任後備係奇怪嘅事，佢可能覺得唔開心，但佢表現得唔錯，現時陣容已經確定，但所有人都有可能改變主意去沙特，我唔知邊個會改變主意，但我唔擔心。」

西班牙媒體《DC》指皇馬願意出售莫迪歷，但要求6,000萬歐元(約5.1億港元)轉會費，呢個價錢明顯為沙特豪門「度身訂造」，吉達艾阿里一直好想簽入莫迪歷，相信唔會介意畀「少少錢」，依家就係睇莫迪歷自己決定去留。