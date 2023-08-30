韋迪偕夏士林等3人訪港　最難忘2006年奪冠

NBA球隊熱火名宿韋迪周三（30日）聯同其兒子施利亞韋迪（Zaire Wade），夏士林以及湖人後衞迪安捷奴羅素訪港，他們中午先到屯門市廣場出席品牌活動，其中韋迪受訪時表示，認為2006年首次奪得總冠軍，是職業生涯最難忘的片段。

今年入選籃球名人堂的韋迪近日展開中國行，早前已先後在上海及北京等地亮相，並以香港為最後一站。他是日偕同施利亞韋迪，羅素和夏士林於屯門市廣場的李寧專門店現身後，隨即引起現場過百名球迷歡呼，他們亦相當「識做」，與夾道歡迎的球迷擊掌，氣氛高漲，並為店內擺有10代Wade個人品牌球鞋的特色牆揭幕。

其後4人到商場中庭繼續品牌活動，而同樣出席活動的香港東方籃球隊，更展示由Wade贊助的新一季的主場（藍色），作客（白色）和第2作客球衣（紅色），據悉香港東方有機會在「高級組銀牌」決賽穿起該件球衣出戰，韋迪一行4人更隨即穿上東方球衣，使現場球迷更為興奮。

他們在活動期間受訪，球員時期為熱火在2006年，2012和2013年勇奪3座NBA總冠軍的韋迪表示，2006為其職業生涯最深刻的一年，因為他當時首次感受到奪冠的喜悅：「小時候觀看NBA，看見最喜愛的球員和球隊奪得總冠軍後會忘情慶祝，向隊友潑香濱，甚至感動落淚，到2006年終於親身感受到這種滋味。」

韋迪早前正式成為1支位於芝加哥的WNBA球隊之股東，他指芝加哥為自己的家鄉，盼望能回饋社會，助WNBA繼續發展：「希望成為球隊管理層之後，可以更了解她們有甚麼需要，幫助WNBA愈做愈好，」

這位名將以往曾與不少球星交手，被問到誰是最大勁敵時，他交出1個意義深重的答案：「最大對手就是自己，其實每人都應是如此，要努力突破自我。」

在7月宣布退役，職業生涯只曾效力熱火的夏士林對答時，不改其「硬漢」本色，鼓勵一眾年輕人勇敢追夢，隨時做好準備迎接機會，不要害怕被別人否定：「生命總是計劃趕不上變化，當機會出現時就要好好把握，所以我們無時無刻都要裝備自己，即使身邊有不少人否定你，也不要放棄夢想。」至於羅素對去季重返湖人感到非常興奮，盼望來季表現有所提升，助去季季後賽戰至西岸決賽止步的湖人捲土重來。