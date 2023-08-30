武漢三鎮遇財困　班主下月起停止注資

中國足球再傳來惡耗，去季中超冠軍武漢三鎮宣布，班主已確認由周五（1日）起停止注資，更願意以「零蚊」轉讓全數股權，以尋求新班主接手。球會表示為解決今次危機，已召開緊急會議，要求全體工作人員堅守崗位，一起共克時艱，力爭完成今季聯賽賽事。

武漢三鎮周一（28日）透過官方微博發表「要聞簡報」，指班主已確認在下月起停止注資，並願意以「零蚊」轉讓100%股權。不過班主強調會付清8月31日前的所有債務，並願意將其投資興建的三鎮基地，繼續無條件提供予球隊使用，之後亦將一如既往關注支持武漢足球，不改初心深耕武漢青訓。據悉，武漢三鎮背後股東為「武漢尚文之星體育產業有限公司」，並由一家名叫「武漢尚文房地產開發有限公司」的當地房地產開發商持有。

武漢三鎮在過去四季，先後拿下中乙、中甲及中超冠軍，今年更首躋「亞冠盃」分組賽，與浦和紅鑽、浦項製鐵及河內FC齊編入J組，球隊暫時24戰得39分排第6，落後榜首的上海海港14分。據悉武漢三鎮要以「自負盈虧」的方式，完成剩餘的6輪聯賽問題不大，但球隊卻未有明確表示會否繼續參加今屆亞冠，而根據賽程，武漢三鎮將於下月20日首戰在主場迎戰浦和紅鑽，假如他們選擇退賽的話，隨時會遭到亞洲足協嚴厲處罰。