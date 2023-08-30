香港馬拉松1.21舉行 香港時隔9年再辦亞錦賽

「渣打香港馬拉松2024」將於2024年1月21日舉行，今屆賽事參賽名額回復至疫情前的74000個，各參賽組別將於8月31日起於網上分階段接受報名。另外，今屆香港馬拉松同時是亞洲馬拉松錦標賽，大會將邀請近45個亞洲國家及地區參賽。香港女子全馬、半馬及10公里紀錄保持者姚潔貞今年誕下次女，最近復操的她表示將會參賽，至於出戰全馬或半馬則有待決定。

上屆賽事推出「馬拉松特別獎勵計劃」，超過200名跑手成為「萬金先生／小姐」，今屆賽事繼續有豐富獎金，所有分別於3小時（sub 3）及3小時30分（sub 3：30）內完成馬拉松的香港永久性居民男、女子挑戰組跑手，將可獲特別獎金1萬港元。

香港馬拉松今年將第5度成為亞洲馬拉松錦標賽，中國香港田徑總會主席關祺表示：「以往有萬多名海外跑手參加，希望今年也一樣。亞錦賽參賽選手需為國家地區代表，香港作為主辦方將派出3男3女參賽，我們會經過遴選選出港隊參賽代表。」上屆賽事有非參賽人士闖進賽道，關祺表示：「我們正與組委會及相關部門討論安排，將確保賽道只能工作人員、登記跑手進內，保障運動員安全。」另外，中國香港田徑總會行政總監伍于豪亦透露：「今屆將容許跑手當朝在起點寄存行李，我們正與相關部門討論安檢程序安排，稍後會再公布詳情。」

亞洲馬拉松錦標賽時隔9年重返香港，2015年有份出賽的姚潔貞表示：「我剛復操，如果根據今年成績，港隊未必會選我參賽。加上其實我未跑過六大馬拉松，所以比較想於3月的東京馬拉松造時間，如果抽中，我在香港馬拉松應該會跑半馬，留力日本賽。」至於上屆全馬季軍得主張耀樑表示，將於9月24日參加柏林馬拉松，爭取亞錦賽資格。

香港馬拉松達標跑手及預留名額（2020年香港馬拉松之參賽者）將於8月31日早上10時優先報名，至於公眾抽籤（個人及隊制）將於9月21日早上10時起接受報名，大會將於10月9日公布第一輪抽籤結果。