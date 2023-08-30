韋迪4人組現身啟業運動場　向本地小將教路

NBA名將韋迪及其兒子施利亞韋迪（Zaire Wade），夏士林以及湖人後衞迪安捷奴羅素，周三（30日）下午到啟業運動場，與一眾香港年輕球員切磋，活動尾聲更繞場一周，為球迷簽名，並與他們合照，讓球迷們滿載而歸。

韋迪一行人早上到屯門出席品牌活動後，便馬不停蹄往九龍灣啟業運動場，與約20名本地年輕球員交流。及至活動開始後，一眾本地小將分為兩支球隊，羅素和施利亞韋迪各帶領1支球隊進行全場5對5賽事，兩人表現絕無欺場，其中施利亞韋迪多次入樽，引爆全場氣氛，羅素則不時射入3分球，為球隊保持領先，最後更以1次入樽終結賽事，並在兩支隊伍中各選1名小將為最佳球員，兩人獲得有4位球員親筆簽名的球鞋。

兩隊之後進行射球挑戰，其後韋迪和夏士林似乎有少許技癢，提出與施利亞韋迪和羅素分為兩隊，上演另1場射球挑戰，球迷大飽眼福之餘，球星們都玩得不亦樂乎，其中羅素活動途中就曾把脫下上衣，並丟向觀眾席，球迷接到上衣後也相當興奮。直到活動將近結束，韋迪等4人齊齊繞場一周，為球迷簽名，以及與他們合照，為活動寫上句號。

有份參與賽事，並被選中的為隊內最佳球員陳詠瑜，笑言會好好珍藏親筆簽名球鞋，又坦言以往不太經常關注NBA，但經過這個活動後，會對羅素等人倍感喜愛。她又指賽事中曾經接到羅素的傳球後得分，感覺非常夢幻：「第1次接到羅素傳球後，未能得分，所以一直跟自己說，如果有第2次機會，一定要順利得分，很開心羅素第2次傳予我後成功得分。」