艾卡華斯美網衞冕第一擊　對手退賽輕鬆過關

去年美網首捧大滿貫獎盃的西班牙「一哥」艾卡華斯今屆以頭號種子身份回歸賽事，香港時間周三（30日）在男單首圈因德國對手高化受傷中途退賽，輕鬆躋身次圈。

世界排名第75的高化開賽3分鐘握扭傷足踝，他經過包紮治療後繼續比賽，但第2盤打完5局就決定退賽，衞冕的艾卡華斯以6：2、3：2晉級，下場會對南非的夏里斯。20歲的艾卡華斯賽後表示：「這不是很好的晉級情境，我為他（高化）感到可惜。我的狀態很好，和去年一樣有活力。」祖高域將於美網後取代艾卡華斯的世界第一位置，艾卡華斯表示有信心可於年底重登世界第一。

同日，英國36歲老將梅萊亦以6：2、7：5、6：3力挫法國的慕迪，收穫生涯第200場大滿貫勝利。2012年美網冠軍梅萊對於自己成為史上第9位在男單大滿貫取得200勝的球員感驚喜，下場他將大戰保加利亞的迪米杜夫，後者首圈與斯洛伐克的Alex Molcan激戰5盤，花了逾4小時以6：7（9：11）、6：7（5：7）、6：1、7：5及7：6（11：9）驚險過關。

女單方面，中國的鄭欽文以直落6：1、6：0橫掃阿根廷的普多露絲嘉，晉級次圈。