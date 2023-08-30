籃總不放棄爭取亞運資格　亞盃外沿用亞運陣容

杭州亞運五人籃球突然改制，讓香港男籃大有機會無緣亞運。中國香港籃球總會主席陳瑞添今日（30日）相約港隊球員茶聚，稱不會放棄爭取亞運資格，而港隊會沿用亞運陣容參加亞洲盃外圍賽，讓球員努力不致白費。

籃總主席陳瑞添表示，籃總總幹事朱春生上周出席國際籃協（FIBA）會議，獲中國籃協秘書長涂猛告知原有20支隊伍報名參加亞運，3隊退出下，剩下17隊。按照賽制，理應亞洲排名前12的隊伍直入正賽，其餘5隊打資格賽，爭取餘下4席，惟大會突然取消資格賽，直接以亞洲排名決定16隊，令排名25（在17隊中排名最低）的港隊失去資格。陳瑞添斥大會無故更改賽制：「訂章程的是他們，違反章程的也是他們。」

港協暨奧委會副會長霍啟剛周一（28日）表示，港協正嚴正與亞奧理事會交涉，但未獲正面回覆。陳瑞添稱港協不斷去信和致電亞奧會，不會放棄爭取資格，又強調籃總和港隊「冇做錯嘢」：「我們沒做錯事，是主辦單位不讓我們參加，我們有什麼辦法？」

陳瑞添鼓勵球員繼續訓練，稱會沿用亞運陣容參加11月展開的亞洲盃外圍賽：「本來亞運完結後，我們會重新遴選陣容，但今屆亞運陣容會直接過渡到亞洲盃（外圍賽），除非球員有個人原因不打，否則會使用原班人馬。我們也安排了福建集訓、參加粵港盃等，備戰亞洲盃（外圍賽）。」

今屆亞運改制，有港隊球員憂慮，往後亞運都會直接根據排名決定參賽資格。被問到籃總有何計劃提升港隊排名，陳瑞添稱籃總爭取專屬訓練場地多年，亦希望政府增撥資源，以聘請國際級教練。