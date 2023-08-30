港超聯　前奧地利國腳恩查加盟傑志

港超聯球隊傑志周三（30日）晚上在Facebook專頁宣布，簽入2021/22年奧地利頂級聯賽最佳球員，以及前奧地利國腳恩查（Jakob Jantscher），他將會穿起89號球衣；總監兼主教練朱志光表示將視乎其操練表現，再決定會否在周六（2日）聯賽作客對東方一仗，把這名射手列入比賽名單。

34歲的恩查司職前鋒，於奧地利球會格拉茨出道，其後效力過薩爾斯堡紅牛、俄超球會莫斯科戴拿模、荷甲球會奈梅亨等，他曾23次代表奧地利國家隊上陣，包括參與2016歐洲國家盃。恩查在2018年重返格拉茨，並於2021/22球季當選為奧地利甲組聯賽最佳球員，直至本月中，他仍為格拉茨於歐聯外圍賽對燕豪芬上陣，以及在早前聯賽對盧斯特瑙一仗扳甲。

今次為恩查第二度離開格拉茨，這支母會上周六(26日)更為這名功臣舉辦歡送儀式，他指離開格拉茨的決定不容易，全因有決心在傑志再創球員生涯高峰：「我第一次離開格拉茨時21歲，是為了在球員生涯尋求突破。今天我34歲，心情跟首次離開母會時沒有分別，但不捨之餘，亦很有決心接受新挑戰，這是我首次到亞洲發展，有信心可以取得成功。」

傑志總監兼主教練朱志光則歡迎恩查加盟，期望他為球隊帶來良性競爭：「恩查技術平均，可勝任中鋒及兩翼，希望他能為球隊帶來不同的化學反應。我們即將出戰『亞冠盃』，有更多具質素的球員調配，絕對有利球隊發揮。」