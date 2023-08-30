費度：美斯領邁亞密 發「維」贏波

今場賽事正正是兩星期前，國際邁亞密憑着互射12碼擊敗拿舒維爾的北美聯賽盃決賽翻版戰。國際邁亞密自從美斯加盟後未輸過，拿舒維爾當日只差一點，就可以成為首支擊敗他們的球隊。

美斯上周六於美職處子登場，隨即協助國際邁亞密以2比0擊敗紐約紅牛。這位阿根廷球王跟布斯基斯一樣被先列後備，直至比賽60分鐘才登場，其中球隊攻入的第2球更是由他一手包辦，一傳一射盡現身價。

國際邁亞密該仗在領先一球時，錯失很多入波機會而遲遲未能拉開紀錄，而且更差點被主隊紐約紅牛追成平手。不過，當美斯及布斯基斯後備入替之後，他們的表現及水平立即大幅上升。

布斯基斯及佐迪艾巴亦都有份參與及組織美斯射成2比0的一球，毫無疑問他們三人將會再一次成為球隊的關鍵人物。

個人認為，拿舒維爾上次對邁亞密時的戰術部署相當得宜，險些兒就可以製造出爆冷賽果。然而，他們上次擁有主場優勢，但今仗他們作客邁亞密，將會被主隊球迷喝倒采。

在輸給國際邁亞密之後，上周六他們也未能交出反彈表現，更以0比4大敗於阿特蘭大聯腳下。他們的防線給予對方太多機會，如果他們今仗面對邁亞密時同樣欠缺組織性的話，美斯及其隊友將可踢得相當輕鬆，如取如攜。

拿舒維爾的主要目標將會是令後防線保持緊密，同時希望以13球暫列美職射手榜首位的穆卡達，能夠在反擊或死球攻勢時把機會轉化為入球。但由於今仗國際邁亞密主場出擊，加上美斯狀態大勇，故我認為主隊贏波冇難度。