被指入球能力低 一項數據為賀蘭特討回公道

曼聯今夏豪花總值7,200萬鎊(約7.1億港元)收購阿特蘭大前鋒賀蘭特，被唔少網民嘲諷又做「水魚」，指呢位20歲丹麥國腳入球能力低，上季意甲上陣32場僅入9球，根本唔值呢個價。不過，根據Squawka統計，其實賀蘭特入球率排上季意甲第5位，絕對唔失禮。

賀蘭特踢32場意甲入9球，對於前鋒而言，的確欠佳，但要留意32場聯賽之中，並非每場都踢足，其實佢合共僅上陣1,832分鐘，以上陣超過900分鐘球員之中，唔計12碼，佢平均每90分鐘入0.46球，排上季意甲第5位，僅次於域陀奧森漢(0.66球)、拿達路馬天尼斯(0.58球)、摩斯堅恩(0.54球)、 迪斯高(0.51球)。

同埋賀蘭特起腳次數亦偏少，平均每90分鐘只有2.65次起腳，佔球隊19%，好大程度上由於阿特蘭大創造攻門機會有限所致，即使陣中首席射手盧卡文都只係入13球。

反觀，賀蘭特踢丹麥國家隊，傳送供應充足，上陣6場入6球，英國《曼徹斯特晚報》認為賀蘭特來季英超最多入15球，呢位新星能否超額完成，大家拭目以待。