車路士險勝乙組隊　英聯盃抽籤狂爆英超激戰

周四(31日)凌晨英聯盃第2圈賽事，車路士主場迎戰英乙球隊AFC溫布頓意外陷於苦戰，門將羅拔山齊士早段「送禮」下，被逼換入一眾貴價球星救亡，最終靠安素費南迪斯尾段入波驚險反勝。英聯盃第3圈抽籤出現多場英超激戰，車路士將要硬撼白禮頓，紐卡素迎戰曼城更係呢一圈焦點所在。

車路士今場收起半隊主力，不過正選球員總轉會費仍達1.8億鎊(約18億港元)，主場對住英乙對手以為綽綽有餘，點知19分鐘就出現驚嚇一幕，車路士新簽正選門將羅拔山齊士出迎打手槌，同一時間將夏利佩爾撞低，球證直指12碼，泰爾尼操刀射入為AFC溫布頓意外領先。

車路士之後控制戰局，馬杜基完半場前亦博到12碼，佢親自處理建功追成1比1。車路士見勢色唔對，領隊普捷天奴陸續換入尼高拉斯積遜、安素費南迪斯同摩西斯卡些度等貴價球星，終於喺72分鐘把握AFC溫布頓門將犯錯，由安素費南迪斯射入空門反勝2比1晉級。

普捷天奴賽後承認今場贏得辛苦：「今場贏得好艱苦，亦係呢個盃賽可愛之處，英乙球隊總係充滿鬥志。」普捷天奴喺半場未完就被影到返入更衣室，有記者問佢係咪對球隊表現不滿，普捷天奴就話：「我係因為要去廁所，之後出嚟睇半場報告，我冇不滿，只係要去廁所咁簡單。」

英聯盃第3圈抽籤周四亦已進行，出現多場矚目英超對決，車路士晉級後要對白禮頓，曼聯就抽中主場對水晶宮，阿仙奴要作客硬撼賓福特，而呢一圈最精彩必數紐卡素主場對曼城嘅大戰，賽事會喺9月份最後一個星期周中上演。

英聯盃第3圈抽籤(只列部份)

葉士域治 VS 狼隊

阿士東維拉 VS 愛華頓

曼聯 VS 水晶宮

林肯城 VS 韋斯咸

車路士 VS 白禮頓

賓福特 VS 阿仙奴

利物浦 VS 李斯特城

富咸 VS 諾域治

紐卡素 VS 曼城

*前者主場