歐聯分組賽今晚抽籤　邊隊入死亡之組？

歐聯外圍賽周四(31日)凌晨結束，燕豪芬、加拉塔沙雷等常客順利晉級，分組賽32隊亦全部出爐。萬眾期待嘅分組賽抽籤亦會喺周五(1日)凌晨進行，根據球隊嘅分檔情況，第3、4檔次都有AC米蘭、紐卡素等勁旅，令死亡之組出現機會大大增加。

周四嘅外圍賽附加賽次回合，名牌球隊悉數闖關，燕豪芬喺主場5比1大炒格拉斯哥流浪，兩回合約贏7比3出線，將會躋身第3檔次；夏天網羅多位球星嘅加拉塔沙雷，亦順利喺主場2比1贏莫迪，總比數贏5比3晉級，成為第4檔次入面嘅「豬頭骨」。

第1檔同第2檔球隊實力平均(見表)，同樣擁有唔少頂尖豪門，第3檔就有AC米蘭同拉素兩支意甲勁旅，而第4檔就有英超勁旅紐卡素，隨時出現拜仁慕尼黑、皇家馬德里、AC米蘭同紐卡素嘅死亡組合。歐洲足協周五凌晨會喺法國舉行抽籤儀式，同時會公布上屆歐聯各項最佳球員選舉結果。

歐聯分檔

第1檔●曼城、西維爾、巴塞隆拿、拿玻里、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、賓菲加、飛燕諾

第2檔●曼聯、阿仙奴、皇家馬德里、馬德里體育會、國際米蘭、多蒙特、RB萊比錫、波圖

第3檔●薩克達、薩爾斯堡、AC米蘭、拉素、布拉加、燕豪芬、貝爾格萊德紅星、哥本哈根

第4檔●紐卡素、皇家蘇斯達、年青人、加拉塔沙雷、些路迪、柏林聯、安特衛普、朗斯