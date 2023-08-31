港超聯　傑志新兵恩查首操　朱志光：佢射術似丹恩

新加盟傑志的奧地利外援恩查，周四（31日）首次於賽馬會傑志中心參與球隊操練。這位曾在「歐國盃」決賽周披甲的奧地利前鋒，就講到首次來港的感受，並表示希望用場上表現打動教練團，爭取代表傑志出戰「亞冠盃」嘅資格。至於傑志總監兼主教練朱志光，則認為恩查射術與前傑志前鋒丹恩奴域相似，但指這位新兵仍需要時間適應本地比賽風格。

備戰周末港超賽事的傑志，於周四訓練中迎來新面孔恩查，「藍鳥」於操練開始前，為這位奧地利前鋒進行簡單的歡迎儀式。恩查隨球隊完成熱身後，有份參與攻守戰術演練以及射門訓練，惟在分隊對抗賽期間，就只到一旁進行單獨訓練。訓練過後接受訪問的恩查，也談到對香港的第一印象：「香港係個大城市，奧地利嘅大型建築，同香港比較都顯得好細，但嚟到香港嘅頭幾日感覺唔錯。」他提到傑志陣中不少球員都能操流利英語，溝通上不成問題。

現年34歲的恩查，職業生涯曾於奧地利、俄羅斯及荷蘭聯賽效力，今次首次於亞洲落班，他認為是時候接受新挑戰：「我喺歐洲踢咗18年波，係時候接受新嘅機會，作為球員我想繼續成長，想喺亞洲賽場表現自己。」他尤其提到希望能代表傑志出戰「亞冠盃」：「踢歐聯係我嘅夢想，但我一直冇機會踢，所以都希望可以喺呢度踢到亞冠，我哋係有機會晉級。」算上恩查，現時傑志共有12名外援在陣，當中包括金信煜、祖連奴，明加索夫、伊高沙托尼及明加索夫等前鋒，面對激烈競爭，這位奧地利前鋒則表示：「我會向教練證明我嘅能力，以換取落場嘅機會。」

恩查透露已與傑志簽下「1+1」年合約，亦曾諮詢港隊奧地利籍助教盧斯爾的意見，以及與傑志總監兼主教練朱志光分享意見。傑志周六（2日）將與東方在聯賽碰頭，惟賽事隨時受強颱風「蘇拉」影響，對此恩查笑言對這種情況並不陌生：「喺奧地利比賽會因為落大雪而取消，對我嚟講唔係新鮮事，係估唔嚟到香港咁快就遇上颱風。」

朱志光透露這位奧地利外援一開始對加盟傑志興趣不大，為了說服加盟曾透過電話與其長談，更打趣般形容過程猶如「溝女」：「佢有兩晚半夜我打畀佢傾計，可能因為咁感動到佢，佢問我好多嘢，我叫佢要信我。」「朱Sir」續指曾觀看過恩查的比賽片，認為他在操練中的表現對辦，但仍需要時間適應：「佢嘅射術同丹恩奴域（前傑志前鋒）差唔多，仲要了解隊友嘅風格。」他指出近年西亞球會頻頻以高薪挖角，要吸引具質素外援難度大增，認為今次成功羅致恩查是「可遇不可求」。