空手道派5男4女征亞運　曾綺婷計劃生小孩子

後排左至右鄭栩彬、周家謙、曾綺婷；前排左至右：蔡韻瑜、洪晧崴、鄧宇軒、鄭子文及何佳恩。（鄧文滔攝）

杭州亞運將於9月尾展開，香港空手道代表隊周四（31日）在體院的空手道館見記者，其中早前在亞錦賽女子自由組手-50公斤級勇奪金牌的曾綺婷，透露完成亞運以及接下來的世錦賽後，會稍作休息，有計劃與同屬代表隊的丈夫鄭子文生小孩子。

港隊今屆派出5男4女出戰，包括劉慕裳，曾綺婷及鄭子文，不過由於劉慕裳（Grace）仍在海外訓練，因此僅得其餘8名代表亮相，不過Grace預先拍下影片，分享備戰狀況，指1星期有5至6日會練習，每次3至4小時，外加2小時的體能訓練，盼望在亞運衝擊金牌。

總教練William Thomas形容，本屆代表隊人強馬壯，可謂「史上其中一支最強的港隊」，盼望能取得2至3面獎牌：「代表隊水平相當不俗，如果能奪得2至3面獎牌，我絕不會感到驚訝，因為我相信大家有力取得如此理想的成績。」

談到劉慕裳打算衝擊亞運金牌，William Thomas直言對方有機會，繼7月亞錦賽後，再奪大型賽事錦標：「日本選手在這個項目的成績，一向十分出色，但Grace她7月於亞錦賽就成功力壓清水希容奪得金牌，雖然取得亞運獎牌絕非易事，不過我相信她有能力做到。」

現年31歲，將於亞運出戰女子個人組手50公斤級的曾綺婷，表示將第3度與鄭子文一同參與亞運，她透露戰罷亞運和世錦賽後，會思考去向：「完成今屆世錦賽後，希望自己逐漸淡出，協助隊員成長，未來會計劃生小孩子。」她續稱：「希望好好享受今年的賽事，之後再作打算。」

至於鄭子文除了出戰男子個人形，也會夥拍洪晧崴及鄧宇軒參加本屆新增的團體形，他有信心在這個項目獲得獎牌：「我年紀比較大，而洪晧崴則剛剛30歲，『宇軒』僅約20歲，大家在各自的年輕層的頂尖選手，相信效果會頗理想。」

港隊名單一覽：

男子

鄭子文 男子個人形/男子團體形

洪晧崴 男子團體形

鄧宇軒 男子團體形

周家謙 男子個人組手-60公斤級

鄭栩彬 男子個人組手-67公斤級

女子

劉慕裳 女子個人形

曾綺婷 女子個人組手-50公斤級

蔡韻瑜 女子個人組手-55公斤級

何佳恩 女子個人組手-68公斤級