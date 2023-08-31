新體育專員黃德森提兩大工作目標　冀提升總會管治水平

前滑浪風帆運動員黃德森上周二（22日）接任體育專員，今日（31日）約見傳媒，稱首要工作是確保啟德體育園落成，順利舉辦2025年全運會，並提升體育總會的管治水平，推動體育專業化和產業化。

文化體育及旅遊局體育專員懸空大半年，由「風之后」李麗珊丈夫、滑浪風帆名宿黃德森接任。黃德森曾奪得兩屆亞運銀牌，退役後擔任港隊教練，於2008年轉任體育行政工作，先後加入港協暨奧委會、香港業餘冰球會和中國香港乒乓總會。他表示尚要時間適應和融入團隊，首要工作是確保啟德體育園明年底落成後，舉辦至少五場測試賽，以準備與粵港澳合辦2025年全運會，向國際展示香港擁有頂級體育場地。

黃德森表示另一重要工作，是提升體育總會的管治水平，與國際接軌：「體育發展要趨向專業和產業化，公平、公開和透明少不了，港協暨奧委會會有相關指引，讓總會跟隨，提升管治水平。」早前兩個沙灘排球運動員勝出選拔賽，卻不獲亞運資格，黃德森認為港協、總會和運動員之間溝通有待改善。他又提到冰球播錯國歌風波，強調運動員和工作人員作為香港一分子，需要尊重區旗和國歌，相信總會已熟習相關流程，不會再有類似事件發生。

「風之后」李麗珊奪得亞特蘭大奧運金牌後，高呼「香港運動員唔係垃圾」。黃德森說太太金句「已成歷史」，如今香港體育發展成熟，希望體院透過科研方法，發掘更多有潛質的運動員，投入全職生涯。