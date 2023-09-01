身兼多職目標只得一個　霍啟山瞓身推動香港足球

本地足球近年在疫情下艱苦經營，隨住霍啟山（Eric）在今年5月出任足總主席，足總及香港足球也進入新篇章。作為新足總掌舵人的Eric，現時同時在東亞足球協會及亞洲足協充當要職，他表示希望發揮其多個身份，幫助港隊及香港足球發展。提到推動本地足球發展的抱負，他說：「所有嘅出發點都係希望幫助香港足球發展。」■文：林卓臻

2023/24港超球季已經順利展開，作為新任足總主席的霍啟山，在開季前也非常忙碌，穿梭於各種與本地足球相關的公開場合，包括港超新季記者會、球隊季前開操儀式，甚至球證相關的活動，都不難找到其身影，他說已經適應新崗位：「依家幾乎全部嘅時間同精力，都擺喺推動香港足球，我覺得作為新任主席，一定要去參與，一定要去了解，先至可以有所貢獻，多啲與唔同持分者去溝通，去團結球圈，鼓勵多啲球迷支持，希望發揮足總主席嘅身份，全面去了解嗰成個本地足球生態。」

引入足球生活文化

霍氏家族一直與香港足球關係密切，從小耳濡目染的Eric，早早與足球結下不解之緣，但他透露是到了大學時期負笈英國，才真正被當地濃厚的足球文化所吸引：「足球唔只係場上踢嘅90分鐘，對英國人嚟講，足球係生活嘅一部分，係大家嘅話題，我想參考佢哋嘅做法，點樣將當地嘅氣氛帶嚟香港。」祖父霍英東及父親霍震霆過去都曾在足總擔任會長，今次Eric出任主席雖然職位不同，但難免令外界感覺有世襲之嫌，他說不會因別人的目光而改變初衷。

「主席同會長嘅身分有唔同，不過大家嘅目標一致，我唔會因為有啲咁嘅標籤，而唔去行呢條路，呢個係個人嘅選擇，我從小就喜愛足球，自然就會去參與足球，想去推動佢變得更好，喺呢個新崗位會遇上唔同嘅挑戰，尤其疫情過後點樣重新出發，我希望了解多啲球圈嘅需求，同時間通過我嘅網絡，我喺本地同國際球壇上嘅身分，同埋我喺商界嘅背景，用熱心去服務同貢獻香港足球。」

為香港足球爭取權益

Eric現時兼任東亞足球副會長及亞洲足協執委，他認為身兼多職不存在衝突：「我嘅出發點都係為香港足球好。」Eric說希望運用在不同國際機構的角色，幫香港足球在國際舞台上爭取話語權，包括為港隊爭取更多比賽機會，他舉例道：「上一屆東亞盃正值疫情期間冇踢外圍賽，所以要喺會議上討論，用咩條件決定決賽周4支參賽球隊，我當時提出就用世界排名，最終因為港隊排東亞區第4，好榮幸可以參與決賽周，同中國、日本同南韓交手。」Eric透露東亞足協正研究在男女子11人賽事之外，擴展其他包括5人及青少年界別的比賽項目。

體育產業化場地成樽頸位

特首於2021年施政報告中，提及將體育事業專業化及產業化，而在文化體育及旅遊局成立之初，Eric表示曾諮詢過包括港超球會在內的不同本地球會意見，向政府轉達，惟他表示明白到本地足球發展的難處：「產業化過程中最大嘅挑戰係資源，特別係場地資源，場地對香港而言係一個樽頸位，我哋想擴大足球人口就需要有球場，特區政府喺呢方面都好支持，嚟緊啟德體育園落成，會有更多設施，包括5萬個座位嘅專業球場。」

闖亞洲盃決賽周最大鼓勵

對於港足未來如何走向產業化，Eric也有一番見解，表示除了繼續爭取政府及賽馬會的支持，也希望鼓勵地區及社會參與，達至本地足球可持續發展。作為本地頂級職業聯賽的港超，曾因疫情停擺一季，上季圓滿結束後，Eric喜見聯賽正向健康的方面發展：「睇到呢幾年愈嚟愈多球隊升班，尤其係區隊，下一步都希望鼓勵更多球迷入場睇波。」出任足總主席後，Eric強調想「服務」一眾港超聯球隊。

港隊去年於「亞洲盃」外圍賽踢出佳績，勇奪決賽周資格，Eric與不少球迷一樣都有密切關注，對港隊表現感到非常興奮：「呢個成績係多年嚟大家一齊打造同爭取到嘅，體育唔係一日一夜就攞到成績，係需要長期嘅培訓。相信今次入到『亞洲盃』決賽周，係對香港足球嘅鼓勵。」Eric指足總未來其中一個最重要任務，是全力支持港隊備戰這項大賽，並透露完成今年內的亞運及世盃外圍賽征途後，會安排港隊於12月赴中東集訓：「希望令港隊能夠有充分準備。」