港超聯　大埔簽前巴西U17小國腳謝臣

港超聯球隊大埔周五（1日）宣布，已簽入前巴西U17小國腳謝臣（Gerson Fraga Vieira)，今季將穿上12號球衣，有望在周日（3日）聯賽主場惡鬥標準流浪趕及上陣。

現年30歲的謝臣司職中場，青年軍時期在巴西著名球會甘美奧成長，與大埔中場陳肇鈞屬同期隊友，亦曾代表巴西U17國家隊參與「世少盃」等國際賽事，共上陣14場攻入3球，及後輾轉效力數支當地球會。他於2016年首次外闖亞洲，加盟印超球隊孟買城，亦到過日乙山口雷法，直到今年從另一印度球會轉會至大埔。

謝臣認為這對他而言是一個全新的挑戰：「雖然早前已在亞洲踢球，但每個地方也有其特色，香港也不例外。這裏有很好的環境，交通方便，地方也整潔，再加上飲食有很多選擇，而我的英語也不錯，所以適應和生活方面絕對沒有問題。我來這裏目標很簡單，就是盡力贏每一場比賽，希望能夠盡快融入球隊體系。當然，也很高興重遇年少時已認識的Philip（陳肇鈞），期待與他在中場合作，」

【球員檔案】

謝臣Gerson Fraga Vieira

出生日期：1992 年10月4日 (30歲)

身高：1米80

位置: 中場

球衣號碼: 12