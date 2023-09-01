羅馬大戰AC米蘭 打風睇波最佳節目
2023年09月01日 13:01
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意甲大戰，羅馬主場對AC米蘭。(Getty Images)
周六(2日)凌晨好波連場，包括有意甲大戰，羅馬主場對AC米蘭，由摩連奴執教嘅羅馬今季仲未開齋，2戰僅1和1負，會方日前借用車路士射手盧卡古及「伊朗美斯」阿斯蒙，鋒線力量大增，勢必強攻對手，力爭打開勝利之門。
至於AC米蘭2戰2勝，合共轟入6球，基奧特、基斯甸普列錫連場入波，狀態大勇，無懼同羅馬大駁火。雙方近6次對賽有5次總入球開出3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。(Now 639周六凌晨2時45分直播)
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Now 639
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Now 632
周六2:45am 意甲 羅馬 Vs AC米蘭
Now 639
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周六4:00am 西甲 艾美利亞 Vs 切爾達
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