羅馬大戰AC米蘭　打風睇波最佳節目

周六(2日)凌晨好波連場，包括有意甲大戰，羅馬主場對AC米蘭，由摩連奴執教嘅羅馬今季仲未開齋，2戰僅1和1負，會方日前借用車路士射手盧卡古及「伊朗美斯」阿斯蒙，鋒線力量大增，勢必強攻對手，力爭打開勝利之門。

至於AC米蘭2戰2勝，合共轟入6球，基奧特、基斯甸普列錫連場入波，狀態大勇，無懼同羅馬大駁火。雙方近6次對賽有5次總入球開出3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。(Now 639周六凌晨2時45分直播)

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直播表

周六0:30am 意甲 薩斯索羅 Vs 維羅納

Now 639

周六1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 維拉利爾

Now 632

周六2:45am 意甲 羅馬 Vs AC米蘭

Now 639

周六3:00am 英超 盧頓 Vs 韋斯咸

Now 621

周六3:00am 法甲 南特 Vs 馬賽

Now 638

周六4:00am 西甲 艾美利亞 Vs 切爾達

Now 632

周六8:00am 阿甲 CA科爾多瓦中央 Vs CA普拉坦斯

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