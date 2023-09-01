鄭欽文走出低谷　今季首闖大滿貫32強

中國女將鄭欽文換了教練後走出低谷，周四在美網女單表現搶鏡，與愛沙尼亞老將Kaia Kanepi打足3盤，成功闖關，令中國共7人參戰下有4人躋身單打32強。

鄭欽文與對手爭持了近2小時後，以6比2、3比6、6比2力挫Kaia Kanepi，這是她今季首次躋身大滿貫32強，也是連續兩年躋身美網第3圈。鄭欽文自法網結束後表現低迷，一度遇上4連敗，其後與新教練合作再重拾狀態，「教練一直告訴我要相信自己，要求我主導比賽，遇然防守當然無問題，但要成為冠軍就要有侵略性，而不是要等別人失誤。」下一仗將面對非種子的意大利球手保莎迪（Lucia Bronzetti），有望再進一步。至於另一場女單比賽，王雅繁在領先一盤後以7比5、1比6、4比6不敵英國「一姐」保達(Katie Boulter)，無緣晉級。

日前張之臻在男單表現神勇，與上屆亞軍的5號種子魯特激戰5盤，以6比4、5比7、6比2、0比6及6比2獲勝，爆出美網開賽以來的冷門，並生涯首進美網男單32強，將與澳洲的Rinky Hijikata；而朱琳及王欣瑜也在女單躋身第3圈。