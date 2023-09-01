全港網球公開賽10月開打　將決出11項錦標

第75屆全港網球公開賽（CRC OPEN 2023），將於下月14日展開，今日(1)起接受公眾報名參加，至9月24日下午7時截止。這是香港全面復常後首次舉辦賽事，預計今屆爭逐更激烈。

「全港網球公開賽」是中國香港網球總會認可的計分賽事之一，每屆均匯聚香港業餘和職業網球好手同場較技，為普羅球手提供一個實戰的交流平台，以推動網球運動「普及化」、「精英化」和「盛事化」。賽委會主席何艾文表示：「本屆賽事是香港全面復常後的首次辦賽，相信今屆賽事比往年更加精彩，十分期待各路網球好手踴躍參賽。」香港好手王康傑和伍曼瑩於上屆捧走男、女單冠軍，預計今年將全力爭取衞冕。

第75屆全港網球公開賽賽期橫跨6星期，公開組錦標賽決賽預計在11月中下旬進行。本屆賽事將進行11項賽事，包括公開組男子單打、男子雙打、女子單打、女子雙打、混合雙打；18歲或以下青少年男子單打、18歲或以下青少年男子雙打、18歲或以下青少年女子單打、18歲或以下青少年女子雙打；14歲或以下青少年男子單打，以及14歲或以下青少年女子單打。賽事獎金獎品總值逾港幣37萬元，勢必引來一番龍爭虎鬥。賽事詳情可瀏覽網址： www.crcopen.com