港超聯　冠忠南區乘勇追擊港會

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）頭場，冠忠南區於主場香港仔運動場，與港會正面交鋒，為首場有視像助理裁判（VAR）協助執法的賽事。南區開季錄得兩連勝，今場必定乘勝追擊，延續走勢；至於港會上場經歷大敗，且看能否及時反彈，帶來驚喜。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區連續兩周主場出擊，面對上場大敗的港會，主教練楊正光強調全隊不能掉以輕心，盼望利用主場之利取得優勢：「上季對住港會有輸有贏，今季佢哋加咗啲華人球員之後，實力有增無減，如果主力今場回歸就更難踢。」今場有VAR協助執法，「光Sir」指球員務必更好把握進攻時機，以免跌入越位陷阱。

李小恆倒戈冇面畀

去季效力港會李小恆（Raphael）是役有望倒戈，他坦言港會在其心中有特別地位，但現會專注為南區爭勝：「好感恩港會肯畀機會我展開職業生涯，但到比賽嗰日，我會將呢啲嘢拋諸腦後，幫南區全取3分兼做到開季3連勝。」

咸美頓︰費查未趕及歸隊

上場以0比8大敗予傑志的港會，今場有主教練東尼咸美頓（Tony）復出領軍，惟門將費查未及歸隊，勢將繼續缺席。Tony希望上仗落敗能令球員如夢初醒，盡快進入狀態：「今場仲有幾名球員缺陣，但我哋唔可以當呢個係藉口，要重整旗鼓，爭取分數。」他又稱南區作為佔優一方，必然受到更大期望，呼籲全隊放開懷抱作戰。

至於前鋒里奧就指史提芬彭利拿及艾華等人，兼具實力和經驗，加上南區目前狀態理想，相信惡戰難免，希望全隊在費查缺陣下，仍能奮力一戰：「所有球員都要做好準備，當有出場機會就好好把握。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 17.李小恆

港會

門將：21.馮朗軒

後衞：18.積施利 5.菲杜化 4.劉學銘 23.白星馳

中場：9.播磨浩謙 16.溫俊 10.莊馬仕 19.簡嘉亨

前鋒：26.里奧 30.福保羅

開戰與否 賽前5小時先有定案

受超強颱風「蘇拉」影響，足總會視乎開賽前5小時的情況，如天文台發出或預計發出8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告，賽事會延期舉行；如果是「3號波」或以下、紅雨、黃雨等，足總則按既定程序視察場地，檢查並確認是否適合如常開賽。所有最新資訊，球迷們可留意足總官網的公布。