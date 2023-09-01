港超聯　東方傑志強陣大火併

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）上演「東傑大戰」，東方坐鎮旺角大球場，主場迎戰衞冕冠軍傑志，賽事會由視像助理裁判（VAR）協助執法。兩支傳統勁旅，今季首次交手，一定使出渾身解數；加上賽前雙方各自簽入新兵，球迷今仗緊記落足眼力！（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時直播）

上場以1球不敵大埔之後，東方將面對實力更強的傑志，主教練盧比度（Chino）認為比起上季，球隊今場再遇「藍鳥」挑戰更嚴峻：「我哋陣中有好球員，同時間陣容進一步年輕化，佢哋需要時間成長，我哋知道過程困難重重，知道會遭遇挫敗，但唔會因為咁而放棄我哋培育明日之星嘅目標。」東方近期再有新兵來投，一口氣簽入巴科爾及郭崇毅兩名新兵，Chino相信有助增加球隊人腳儲備，並透露兩人今場可以候命。

梁振邦有望150次上陣

傑志今季陣容有所變動，但梁振邦認為對手實力未見減弱，作為中後場主力，他表示今場難免要先做好防守：「佢哋上場贏咗對手8球，進攻力無庸置疑，我?防守一定要落啲功夫，就睇教練Chino嘅安排。」梁振邦今場有機會第150次為東方披甲，他表示會以平常心面對，強調盡力搶分的目標始終如一：「無論係150、151或152場，都係為咗贏波落場。」

恩查有態或列入大軍名單

傑志上仗8球大破港會，開季兩連勝，總監兼主教練朱志光指球隊士氣大振，希望出戰「亞冠盃」前，可盡量在聯賽搶分，但同時要留意對手反擊：「東方實力一向唔弱，有好多當起嘅華人球員，多個外援前鋒一定再好啲，唔太了解佢，但都知係一個速度型射手。」「藍鳥」剛簽入前奧地利國腳恩查，「朱Sir」透露此子訓練時狀態不俗，今仗很大機會列入大軍名單，相信他可以提升球隊攻力：「佢跑動幾多同靈活，殺入禁區好有威脅，有時可能機會唔多，但一個突擊，佢就可以擺個波入網。」

中場米基爾連續兩仗建功，他認為自己季初狀態不俗，又提到與新加盟的巴西同鄉祖連奴合作愉快：「我啱啱嚟香港，已經同過祖連奴喺佳聯元朗合作，依家嘅佢進步好大，希望盡快融入球隊，爭取更多入波。」今仗倒戈面對東方，米基爾笑言盧比度對自己、費蘭度等舊將踢法瞭如指掌，相信會十分難踢，但有信心幫助球隊全取3分。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：17.柳志成 3.高素巴耶夫 20.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 14.余在言

前鋒︰2.賀爾 10.孫銘謙 11.黃皓雋

傑志

門將：86.保羅

後衞：18.周緣德 26.羅素 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：17.米基爾 12.奧拿斯 10.基爾頓

前鋒︰90.祖連奴 89.恩查 7.明加索夫

開戰與否 賽前5小時先有定案

受超強颱風「蘇拉」影響，足總會視乎開賽前5小時的情況，如天文台發出或預計發出8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告，賽事會延期舉行；如果是「3號波」或以下、紅雨、黃雨等，足總則按既定程序視察場地，檢查並確認是否適合如常開賽。所有最新資訊，球迷們可留意足總官網的公布。