曼聯今夏簽入門將奧拿拿，其中一個原因係貪佢已經「退出」國家隊，可以專注為紅魔鬼搏殺，但現時情況出現變化，喀麥隆國家隊主帥尼高拔桑治「跪低」突然重召奧拿拿出戰非國盃外圍賽生死戰，如果喀麥隆出線，意味奧拿拿好可能會參加明年1月13日至2月11日舉行嘅決賽周，令曼聯面臨1個月時間冇咗正選門將把關。

奧拿拿喺上年世界盃因為同領隊尼高拔桑治不和，被踢出國家隊，原本一般相信呢位27歲鋼門嘅國際賽生涯已經玩完，但尼高拔桑治近日突然轉軚，徵召奧拿拿出戰9月13日凌晨非國盃外圍賽C組最後1場比賽對布隆迪，如果喀麥隆取得出線權，奧拿拿好可能需要踢埋明年年初嘅非國盃決賽周，當時正值英超連場大戰，曼聯冇咗佢把關，肯定大受打擊。

不過，英國《太陽報》指奧拿拿仲未決定是否重返國家隊，尼高拔桑治亦話奧拿拿有選擇權：「一切根據佢(奧拿拿)嘅決定，佢既然已經入選，應該做出最合適嘅事情，佢係最佳門將之一，國家隊大門永遠為佢而開。」到底奧拿拿會放下成見，同尼高拔桑治再次合作，亦或以曼聯行先，拒絕出戰非國盃，大家拭目以待。