灣區翼龍突然散班 退出東亞籃球超級聯賽

灣區翼龍的球員今午突然收到解約的消息，參加來季東亞籃球超級聯賽的計劃流產。（球隊FB圖片）

旗下擁有3名香港本地球員的灣區翼龍籃球隊，今天（1日）突然傳出解散的消息，據悉球隊管理層於會議上向球員宣布解散的決定，意味着該隊參加第二季東亞籃球超級聯賽（EASL）、回歸香港修頓主場的計劃已成泡影。

東亞籃球超級聯賽（EASL）新賽季原定於今年10月至明年3月舉行，灣區翼龍早前亦宣布今季將以灣仔修頓場館為主場，另外球隊亦會參加菲律賓PBA總督盃。8月中，翼龍更公布簽入香港隊後衞徐遠征，聯同港隊中鋒惠龍兒以及前南華射手楊和等3位前甲一本地球員，擕手劉傳興及朱松瑋等中國大陸好手，進軍新季，言猶在耳，可是今日球圈卻傳出翼龍散班的消息，國內知名媒體人「伯樂Baller」爆料後，多個國內傳媒轉載，而外媒《Tiebreaker Times》亦作出報道。

灣區翼龍原定到廈門作賽，準備新球季，但卻未有成行。本報獲得可靠消息透露，球隊於周五中午時份召開會議向球員宣布解約及散班，理論上球員被中止合約後可尋求其他球隊落班機會，但CBA註冊日期剛截止，一眾中國球員或面臨無班落的局面，至於港將們的計劃亦被打亂。至今晚球隊官方未有正式公布或澄清。據悉，解散原因是財務上出現問題。

早前，翼龍宣稱在修頓主場舉行3場EASL小組賽，對陣菲律賓籃球協會（PBA）Barangay Ginebra San Miguel、日本B.LEAGUE琉球金王隊，以及南韓球隊首爾SK騎士隊。不過比賽將被擱置。事實上，自成軍以來，灣區翼龍多個計劃都只聞樓梯響，包括去年已部署的主客制，當時球隊指受疫情影響未能實現，作為香港球隊代表的翼龍，只能一直以菲律賓為基地。