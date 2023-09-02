轉會窗關閉最驚奇交易　格連活特外借基達菲

歐洲主流聯賽夏季轉會窗周六(2日)凌晨關閉，曼聯成為主角，擾攘多時嘅格連活特前途問題終於有定案，最後一刻宣布外借去西甲球隊基達菲，為期1季，曼聯冇選擇出售呢位21歲英格蘭前鋒，意味等佢過完1年冷河，沖淡家暴醜聞之後，下季有望再披紅魔鬼戰衣。

格連活特上年年初因涉嫌毆打及強姦女友而被捕，雖然今年2月獲警方撤銷強姦、傷人等指控，但曼聯仍以內部調查為由將佢停賽。曼聯主帥坦哈格及大部份隊友都支持重新起用格連活特，但由於社會輿論壓力及曼聯女足強烈反對，最終決定送走佢。

早前曾傳出羅馬、阿特蘭大，甚至由謝拉特領軍嘅沙特阿拉伯球隊伊蒂法克都有興趣簽入格連活特，但其後3隊都否認，最終依家外借去基達菲，好大程度上因為基達菲規模細，難以簽到高質素球員，既然曼聯願意外借格連活特，會方亦唔介意佢嘅過去，相信呢位射手有助基達菲今季護級。

曼聯發表聲明，希望格連活特可以趁機重建事業，球會喺佢外借期間會繼續支持佢同佢嘅家人，可見紅魔鬼方面仍然對格連活特寄予厚望，計劃將來再次起用佢。由於嚟緊有國際賽，預料格連活特最快將於9月17日晚西甲首次為基達菲上陣對奧沙辛拿。