盧卡古又做黑腳　羅馬輸波寸王發爛渣

周六(2日)凌晨意甲大戰，羅馬即使簽入車路士射手盧卡古，但呢位比利時國腳首次上陣，幫唔到手，羅馬主場1比2不敵AC米蘭，開季3場聯賽僅1和2負。羅馬教練「寸王」摩連奴眼見球隊表現差，心情躁爆，同AC米蘭教練皮奧利發生爭吵，賽後拒絕接受採訪。

羅馬經過首2聯賽分別打和沙蘭力坦拿及不敵維羅納之後，日前宣布借用盧卡古，提升實力，呢位比利時國腳今仗先擔任後備。開賽9分鐘，羅馬防線犯錯被判罰12碼，基奧特主射入網，呢位36歲法國老將開季3場都有波入，合共轟入4球。

換邊後僅3分鐘，拉菲爾利亞奧射入精彩倒掛金勾為AC米蘭領先至2比0，但61分鐘A米中堅湯姆利被逐。戰至71分鐘，球迷最期待畫面出現，盧卡古後備上陣，但時間有限，佢建樹唔多，更加食咗1張黃牌。羅馬喺補時靠史賓亞蘇拿入波追至1比2，但為時已晚，遭遇2連敗，AC米蘭3戰全勝。

今場比賽過程之中，場邊非常火爆，雙方主帥摩連奴同皮奧利上半場互相指罵，「寸王」因為停賽關係，今仗先至復出，今季首次親自領軍，但羅馬又輸波，賽後佢發爛渣拒絕接受傳媒採訪。