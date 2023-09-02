一日兩勝！中國王欣瑜創生涯最佳

中國新星王欣瑜再寫個人生涯歷史，周六在美網女單落後一盤的情況下逆轉，以4比6、6比3、6比2反勝斯洛伐克女將舒美露娃，躋身女單16強，創下自己在大滿貫上的女單最佳成績。

在今年法網與中華台北名將謝淑薇合作奪得女雙冠軍後，王欣瑜表現更加成熟，今仗面對舒美露娃一度處於劣勢，在決勝盤更在落後0比2的情況下連贏6局反勝；從數據統計顯示，王欣瑜全場無壓力失誤36次，比對手多4次，但制勝分則以31比17取得優勢。

「對方是一名很出色的球手，防守及發球都很好，面對她的每一分都不容易，所以我跟自己說要一分一分來爭取，很開心最後可以贏了比賽。很開心自己有很多選項，之前只有一種，可以在比賽中做出選擇，不管今次贏輸，我都從中學習了很多。」王欣瑜下仗將挑戰世界排名第10的捷克女將梅捷娃爭入8強，期望可再進一步。

隨後，她與謝淑薇出戰女雙比賽，以3比6、7比6(7比4)、7比5成功逆轉，取得大滿貫8連勝的姿態躋身16強。至於另兩位中國球員張之臻及女將朱琳則無緣晉級，雙雙在男、女單32強止步。